Idrogeno | rinnovabili | nucleari Clini legge il Repower Eu

Il percorso verso la decarbonizzazione dell'Europa disegnato dal Green Deal e dal programma FITfor55 aveva la garanzia del back up del gas naturale e del nucleare per sostenere la crescita delle fonti rinnovabili senza mettere a rischio la sicurezza energetica. La guerra ha messo in evidenza la fragilità del back up, non solo per quanto riguarda il gas ma anche per il nucleare, visto che la contestuale chiusura delle centrali in Germania e la mancata entrata in servizio di North Stream 2 hanno dato nuovo vigore al carbone per garantire la sicurezza energetica della Germania e non solo. Insomma, senza il back up di gas e nucleare la transizione energetica è molto problematica, per non dire impossibile. Per questo la prima indicazione di RepowerEu per ridurre rapidamente la dipendenza dai combustibili fossili russi è la diversificazione degli ...

