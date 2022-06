Gualtieri: ieri blitz al Pantheon, 100% abusi e tavoli rimossi subito (Di mercoledì 8 giugno 2022) Roma – “Gli agenti della Task force hanno controllato tutte le occupazioni di suolo pubblico su piazza della Rotonda, al Pantheon. È emerso che il 100% aveva irregolarità delle Osp: 10 attività di somministrazione, una ricettiva e un alimentari.” “Sono state elevati 11 verbali per occupazione abusiva di suolo pubblico per un totale di 26mila euro. Sono stati controllati 100 metri quadri di occupazione abusiva e per la prima volta l’attività di rimozione è stata contestuale ai verbali, grazie a nuove procedure”. Così il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, durante la presentazione dell’esito dei primi controlli della task force contro tavolino selvaggio. (Agenzia Dire) Leggi su romadailynews (Di mercoledì 8 giugno 2022) Roma – “Gli agenti della Task force hanno controllato tutte le occupazioni di suolo pubblico su piazza della Rotonda, al. È emerso che ilaveva irregolarità delle Osp: 10 attività di somministrazione, una ricettiva e un alimentari.” “Sono state elevati 11 verbali per occupazioneva di suolo pubblico per un totale di 26mila euro. Sono stati controllati 100 metri quadri di occupazioneva e per la prima volta l’attività di rimozione è stata contestuale ai verbali, grazie a nuove procedure”. Così il sindaco di Roma, Roberto, durante la presentazione dell’esito dei primi controlli della task force controno selvaggio. (Agenzia Dire)

Advertising

targeno : Ieri il morto di sonno Gualtieri si è svejato x qualche ora. Poi è ripiombato nel lungo sonno della inettitudine.… - Marco_Gualtieri : @UmbertoF97 Perché io capisco la critica 'costruttiva', che su twitter è fine a se stessa, ma porca vacca non sappi… - gpcassandra63es : @BluDiChina @cris_cersei Grande abbondanza di cibo nella spazzatura non raccolta. Gualtieri oggi, Raggi ieri. Non è cambiato niente. - Corradovic : Da #Raggi a #Gualtieri, oggi come ieri @virginiaraggi @gualtierieurope @PLRomaCapitale - MartaGiorgi4 : RT @MarcoVincenzix: Ieri a Villalba per sostenere il candidato sindaco del centrosinistra per Guidonia Montecelio Alberto Cuccuru, con noi… -