Giorgi-Dart in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Wta Nottingham 2022 (Di mercoledì 8 giugno 2022) Camila Giorgi affronterà la beniamina di casa Harriet Dart nel secondo turno del torneo Wta 250 di Nottingham (erba). Dopo la comoda vittoria all’esordio contro la wild card Kartal, la marchigiana mette nel mirino i quarti di finale e scenderà in campo ancora da favorita. La sua avversaria sarà la britannica Dart, prima di questa settimana reduce da ben sei sconfitte di fila al primo turno. Il successo al primo turno contro Vekic potrebbe averla sbloccata, ma Camila avrà comunque i favori del pronostico dalla sua parte. Tra le due non ci sono precedenti. SEGUI LA diretta LIVE PROGRAMMA DEL TORNEO TABELLONE MONTEPREMI Giorgi e Dart scenderanno in campo oggi (mercoledì 8 giugno). Le due giocatrici sono pianificate come quarto incontro di giornata dalle ... Leggi su sportface (Di mercoledì 8 giugno 2022) Camilaaffronterà la beniamina di casa Harrietnel secondo turno del torneo Wta 250 di(erba). Dopo la comoda vittoria all’esordio contro la wild card Kartal, la marchigiana mette nel mirino i quarti di finale e scenderà in campo ancora da favorita. La sua avversaria sarà la britannica, prima di questa settimana reduce da ben sei sconfitte di fila al primo turno. Il successo al primo turno contro Vekic potrebbe averla sbloccata, ma Camila avrà comunque i favori del pronostico dalla sua parte. Tra le due non ci sono precedenti. SEGUI LALIVE PROGRAMMA DEL TORNEO TABELLONE MONTEPREMIscenderanno in campo(mercoledì 8 giugno). Le due giocatrici sono pianificate come quarto incontro di giornata dalle ...

Advertising

GianlucaHS : RT @GeorgeSpalluto: Camila Giorgi supera il 1° turno del Wta di Nottingham battendo la giovane britannica Sonay Kartal 64 63. Per Camila è… - zazoomblog : Camila Giorgi-Dart WTA Nottingham 2022: orario programma tv streaming - #Camila #Giorgi-Dart #Nottingham… - Luca80093108 : RT @GeorgeSpalluto: Camila Giorgi supera il 1° turno del Wta di Nottingham battendo la giovane britannica Sonay Kartal 64 63. Per Camila è… - Fprime86 : RT @federtennis: Camila #Giorgi supera Kartal e approda al 2° turno del #WTA 250 di Nottingham! ?? ?? Giorgi ?? Dart #stayFIT | #tennis | @… - Fprime86 : RT @GeorgeSpalluto: Camila Giorgi supera il 1° turno del Wta di Nottingham battendo la giovane britannica Sonay Kartal 64 63. Per Camila è… -