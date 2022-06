Giancarlo Magalli, il gesto che non può dimenticare: inaspettata rivelazione (Di mercoledì 8 giugno 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Giancarlo Magalli proprio non lo può dimenticare, dopo tantissimi anni quel gesto per lui resta davvero molto importante. Si torna a parlare di uno dei conduttori più apprezzati dal pubblico italiano ma in questo caso per qualcosa che riguarda un retroscena del passato che forse fino ad ora non aveva mai svelato e che lo Leggi su youmovies (Di mercoledì 8 giugno 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.proprio non lo può, dopo tantissimi anni quelper lui resta davvero molto importante. Si torna a parlare di uno dei conduttori più apprezzati dal pubblico italiano ma in questo caso per qualcosa che riguarda un retroscena del passato che forse fino ad ora non aveva mai svelato e che lo

Advertising

Zav0rrA : @cryptocomnft Giancarlo Magalli - __Daniels__ : @fabrizietto67 Passerete altri dieci anni a parlà der cazzo de zaniolo. Abbiamo vinto tutto. Poi il complesso manif… - Cicodecuba1 : L'infezione poi il ricovero. Giancarlo Magalli in ospedale - TuttoQuaNews : RT @ilgiornale: Il conduttore ha raccontato di avere vissuto un periodo difficile per colpa di un'infezione, che lo ha costretto al ricover… - infoitsalute : Giancarlo Magalli in ospedale, il motivo lascia senza parole: come sta -