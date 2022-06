Gf Vip 6, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano svelano il posto più strano in cui han fatto l’amore (e quale nome daranno a loro figlia) (Di mercoledì 8 giugno 2022) Alessandro Basciano e Sophie Codegoni si sono conosciuti e innamorati nel corso dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Una storia d’amore nata in sordina la loro, una grande attrazione fisica che presto è sfociata in una relazione più seria, nonostante i dubbi di chi vedeva la loro come una storia che non sarebbe durata fuori dalle mura della Casa di Cinecittà. In barba agli scetticismi iniziali, Sophie e Alessandro continuano ad andare molto d’accordo, sono più legati che mai e hanno intenzioni serissime per quanto riguarda il loro futuro di coppia. Alessandro Basciano nei giorni scorsi ha festeggiato il suo compleanno e il settimanale “Chi” diretto proprio dal loro Cupido ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 8 giugno 2022)si sono conosciuti e innamorati nel corso dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Una storia d’amore nata in sordina la, una grande attrazione fisica che presto è sfociata in una relazione più seria, nonostante i dubbi di chi vedeva lacome una storia che non sarebbe durata fuori dalle mura della Casa di Cinecittà. In barba agli scetticismi iniziali,continuano ad andare molto d’accordo, sono più legati che mai e hanno intenzioni serissime per quanto riguarda ilfuturo di coppia.nei giorni scorsi ha festeggiato il suo compleanno e il settimanale “Chi” diretto proprio dalCupido ...

