F1 | George Russell | “Prima della stagione sarei stato deluso di restare senza vittorie dopo sette gare”

(Di mercoledì 8 giugno 2022) Nonostante una macchina decisamente al di sotto delle aspettative,sta dimostrando tutto il suo valore in questapartesuad’esordio come pilota titolare Mercedes nel Mondiale di Formula Uno 2022. Il giovane britannico occupa infatti la quarta piazza in campionato (a +1 sulla Ferrari di Carlos Sainz) ed è l’unicogriglia ad aver sempre concluso nella top5 ledisputate. “Semi avessero detto chenon avrei ottenuto una vittoriaun po’. Ad ogni modo sono soddisfatto dei risultati che ho ottenuto ...

... alle prese con i problemi tecnico - aerodinamici accusati della W13 e soprattutto con l'esplosione di un talento come quello del connazionale, quasi sempre giunto davanti ad Hamilton ...È unche guarda il bicchiere mezzo pieno dopo le prime sette gare stagionali del Mondiale di Formula 1. L'inglese, al primo anno alla guida della Mercedes come pilota titolare dove divide il ...Lewis Hamilton si augura di poter scendere in pista dal GP di Gran Bretagna con la W13 in grado di poter lottare per la vittoria ...Un altro lo ha come compagno di squadra in Mercedes, ed è quel George Russell che tanto lo sta mettendo in difficoltà con la sua costanza di rendimento. Russell ha fatto i complimenti ad Albon, define ...