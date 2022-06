Docenti neoassunti, le attività conclusive dell’anno di formazione e prova. Nota Veneto (Di mercoledì 8 giugno 2022) L'anno di formazione e prova dei Docenti neoassunti volge al termine. L'USR per il Veneto con una Nota indica le azioni conclusive di tale periodo. La normativa di riferimento è il Dm 850 del 27 ottobre 2015 e dal Dm 310 del 27 ottobre 2021 L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 8 giugno 2022) L'anno dideivolge al termine. L'USR per ilcon unaindica le azionidi tale periodo. La normativa di riferimento è il Dm 850 del 27 ottobre 2015 e dal Dm 310 del 27 ottobre 2021 L'articolo .

