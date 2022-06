Advertising

InsideOver

... più di 75 aerei e circa 7mila uomini e donne saranno impegnati nel Mar Baltico per effettuare manovre che si tengono regolarmente [...] Continua a leggere The postnavale ...E ''Operazione Militare Speciale' russa èil 24 ... verosimilmente per sventare'invasione del Donbass da parte di Kiev ...Molto probabilmente questo spiegherebbe la colossale... Cominciata l'esercitazione navale della Nato Baltops 2022 nel Mar Baltico