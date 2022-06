Chi l’ha visto, casi 8 giugno: da Angela Celentano a Domenico Manzo (Di mercoledì 8 giugno 2022) Nella nuova puntata di Chi l’ha visto di oggi, mercoledì 8 giugno 2022, in onda su Rai3, Federica Sciarelli tornerà ad occuparsi, in diretta, di uno dei casi di scomparsa non ancora risolti: quello di Angela Celentano. Tanti i gialli al centro del nuovo appuntamento, in onda in tv e live streaming su RaiPlay. Il caso di Angela Celentano a Chi l’ha visto I genitori di Angela Celentano, Catello e Maria, non hanno mai perso la speranza. La piccola Angela scomparve nel nulla dal Monte Faito (Napoli) all’età di 3 anni. Era il 1996 e dopo 26 anni di infruttuose ricerche, adesso sono loro a sperare che sia la stessa Angela a cercarli. Oggi quella bambina ... Leggi su chihaucciso (Di mercoledì 8 giugno 2022) Nella nuova puntata di Chidi oggi, mercoledì 82022, in onda su Rai3, Federica Sciarelli tornerà ad occuparsi, in diretta, di uno deidi scomparsa non ancora risolti: quello di. Tanti i gialli al centro del nuovo appuntamento, in onda in tv e live streaming su RaiPlay. Il caso dia ChiI genitori di, Catello e Maria, non hanno mai perso la speranza. La piccolascomparve nel nulla dal Monte Faito (Napoli) all’età di 3 anni. Era il 1996 e dopo 26 anni di infruttuose ricerche, adesso sono loro a sperare che sia la stessaa cercarli. Oggi quella bambina ...

