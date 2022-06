Calciomercato Sampdoria | anche i blucerchiati su Gnonto

(Di mercoledì 8 giugno 2022)i doriani sulle tracce di: il talentino azzurro ha conquistato tutti e Faggiano ci prova La lista dei club interessati a Willysi è arricchita dopo l’ottima prestazione con l’Italia. Su di lui, oltre alle società di Serie A,Ajax e PSV in Eredivisie. In Serie A, oltre al Sassuolo che ha chiesto le prime informazioni, si sono mossi altri tre club. A quanto riporta Sky Sport sono Bologna, Torino e. Solo sondaggi da parte di Daniele Faggiano per, che ha il contratto in scadenza con lo Zurigo a giugno 2023. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Commenta per primo Sarà una giornata piena, per lae il suo Consiglio di Amministrazione. Il presidente Marco Lanna e alcuni componenti del consiglio, ossia l'avvocato Antonio Romei e gli uomini dei conti Alberto Bosco e Gianni Panconi ...1 Prove di nuova. I blucerchiati, dopo una salvezza indimenticabile per i tifosi, arrivata oltretutto a seguito di un derby che resterà negli annali della storia della squadra genovese, hanno iniziato a ... Calciomercato Sampdoria, ballano più di dieci milioni di euro: i dettagli CALCIOMERCATO LAZIO - Dalla Turchia i biancocelesti si muovono per il gioiello Yunus Akgün - Noi Biancocelesti ...Sarà una giornata piena, per la Sampdoria e il suo Consiglio di Amministrazione. Il presidente Marco Lanna e alcuni componenti del consiglio, ossia l’avvocato Antonio Romei e gli uomini dei conti Albe ...