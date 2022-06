Calciomercato Inter, Dybala verso i nerazzurri: incontro tra dirigenza ed entourage (Di mercoledì 8 giugno 2022) In seguito all'addio alla Juventus, Paulo Dybala ed il suo entourage sembrano apprestarsi ad incontrare la dirigenza dell'Inter per valutare un possibile trasferimento in nerazzurro Leggi su mediagol (Di mercoledì 8 giugno 2022) In seguito all'addio alla Juventus, Pauloed il suosembrano apprestarsi ad incontrare ladell'per valutare un possibile trasferimento in nerazzurro

Advertising

DiMarzio : #Dybala: adesso l'incontro @Inter-agente dell'argentino @SkySport #calciomercato - DiMarzio : #Calciomercato @Inter | Su #Bastoni non c'è solo il @SpursOfficial, anche il @ManUtd l'ha messo nel mirino - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO INTER, IL CHELSEA HA APERTO AL PRESTITO DI LUKAKU Ora toccherà ai due club trovare un accordo… - AndreaInterNews : Arrivato in sede anche l'agente di #Young, riproposto all'#Inter sia per la fascia sinistra come erede di #Perisic… - sumedhianahnaf : RT @DiMarzio: #Dybala: adesso l'incontro @Inter-agente dell'argentino @SkySport #calciomercato -