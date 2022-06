Calcio: Real Madrid, ufficiale il rinnovo di Modric fino al 2023 (Di mercoledì 8 giugno 2022) Madrid, 8 giu. - (Adnkronos) - E' ufficiale il rinnovo di contratto di Luka Modric con il Real Madrid fino al 30 giugno 2023. Lo annuncia il club campione di Spagna e d'Europa sui suoi profili social. Il 36enne croato, arrivato nell'estate 2012 dal Tottenham, ha totalizzato 436 presenze con i blancos, segnando 31 reti e facendo incetta di titoli: 5 Champions League, 3 Supercoppe europee, 4 Mondiali per Club, 3 campionati spagnoli, una Coppa del Re, 4 Supercoppe spagnole. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 8 giugno 2022), 8 giu. - (Adnkronos) - E'ildi contratto di Lukacon ilal 30 giugno. Lo annuncia il club campione di Spagna e d'Europa sui suoi profili social. Il 36enne croato, arrivato nell'estate 2012 dal Tottenham, ha totalizzato 436 presenze con i blancos, segnando 31 reti e facendo incetta di titoli: 5 Champions League, 3 Supercoppe europee, 4 Mondiali per Club, 3 campionati spagnoli, una Coppa del Re, 4 Supercoppe spagnole.

