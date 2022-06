Arrivano le Montagne Russe LEGO: il set più adrenalinico di sempre (Di mercoledì 8 giugno 2022) LEGO dà il benvenuto al nuovo spettacolare set Montagne Russe LEGO, che con i suoi 92 cm di altezza diventa il modello più vertiginoso di sempre Ispirate ad una delle giostre più emozionanti, queste Montagne Russe in mattoncini sono una delle costruzioni più coinvolgenti, capaci di trasportare i fan e le fan all’interno di un vero luna park, dove gli infiniti colpi di scena sono nascosti tra una ripida discesa e una lenta risalita. Nel set sono nascosti tanti emozionanti dettagli, tra cui una torre che, come un vero ascensore, porterà i piccoli vagoncini in cima, pronti per essere lanciati giù a sfidare la gravità. Per ricreare l’ambiente di un vero parco divertimenti, questo set è arricchito da undici minifigure, tra cui il responsabile della giostra, un venditore ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 8 giugno 2022)dà il benvenuto al nuovo spettacolare set, che con i suoi 92 cm di altezza diventa il modello più vertiginoso diIspirate ad una delle giostre più emozionanti, questein mattoncini sono una delle costruzioni più coinvolgenti, capaci di trasportare i fan e le fan all’interno di un vero luna park, dove gli infiniti colpi di scena sono nascosti tra una ripida discesa e una lenta risalita. Nel set sono nascosti tanti emozionanti dettagli, tra cui una torre che, come un vero ascensore, porterà i piccoli vagoncini in cima, pronti per essere lanciati giù a sfidare la gravità. Per ricreare l’ambiente di un vero parco divertimenti, questo set è arricchito da undici minifigure, tra cui il responsabile della giostra, un venditore ...

Advertising

tuttoteKit : Arrivano le Montagne Russe #LEGO: il set più adrenalinico di sempre #MontagneRusseLEGO #tuttotek - anna_veraldi : @Frankplusvalenz Mio figlio si trova in Abruzzo - ma' ti giri e vedi solo montagne ( e appena può arriva sull'Adria… - eric_patris : RT @impaziente0: Per dare una misura del fenomeno quattro navi così arrivano in una settimana a Cagliari, che è il doppio (quasi sei volte… - impaziente0 : Per dare una misura del fenomeno quattro navi così arrivano in una settimana a Cagliari, che è il doppio (quasi sei… - MartaCicMic : Come da tradizione, ogni nuovo tour dei #BookRiders arriva con il suo splendido logo, ideato e realizzato da… -