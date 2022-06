Appello dell' Onu | un' azione collettiva per salvare gli oceani

Pubblicità

AGI - Agenzia Italia

...aver fatto sesso non protetto all'interno'auto di un suo ex fidanzato. E, a pagare l'ingente somma, dovrà essere la compagnia assicurativa del mezzo, la Geico. Lo ha stabilito la Corte d'...Genova viene considerata come " il naturale sbocco al mare'intera Europa centrale e ... Infine l'a votare per il Comune e per i referendum sulla giustizia, " per avere finalmente una ... Kiev: "Ora è una guerra di artiglieria e la stiamo perdendo" Presidente Arcamone: 'Non si può perdere la classe di scuola dell'infanzia in quadrante a lungo abbandonato del X Municipio Facciamo appello alla dirigente scolastica. Abbiamo chiesto l'intervento del ...Per il Covid-19 sono morte 17,5 milioni di persone, quasi 30 mila al giorno, ma i vaccini restano per pochi. Serve una sospensione delle regole della proprietà intellettuale su vaccini e trattamenti p ...