Allarme maltempo in Campania, si prevedono temporali e grandinate. Rischio di frane e cadute di alberi (Di mercoledì 8 giugno 2022) La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo per piogge e temporali con criticità idrogeologica di colore Giallo valido su tutto il territorio regionale dalle 9 alle 21 di domani, giovedì 9 giugno.Si prevedono locali rovesci e temporali, anche intensi. I temporali, infatti, saranno caratterizzati da rapidità di evoluzione e potrebbero dar luogo anche a fulmini e grandine. Si prevedono inoltre raffiche di vento. Tra i possibili rischi connessi al quadro meteo previsto, si indicano fenomeni come allagamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua, possibili cadute massi e occasionali fenomeni franosi legati a condizioni particolarmente fragili del territorio.

