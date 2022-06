WWDC | Ecco il nuovo chip M2, potente come nessun altro è il futuro di Apple (Di martedì 7 giugno 2022) In occasione della WWDC 2022 di ieri presso l’Apple Park di Cupertino, la multinazionale americana ha svelato il suo nuovo chip proprietario Apple M2. Così come anticipato nelle scorse settimane alla fine la Mela ha svelato il suo nuovo “mostro”, il cuore della componente hardware dell’azienda con sede in California, destinato a soppiantare il suo predecessore, l’M1. chip Apple M2, 7/6/2022 – Computermagazine.itcome ricorda Hdblog.it, “il SoC M2 è stato realizzato con un processo produttivo a 5nm di seconda generazione, è formato da 20 miliardi di transistor, ben il 25% in più rispetto ad Apple M1, con l’aggiunta di 100Gbps di banda di memoria (50% in più di M1), fino a 24GB di memoria unificata e ... Leggi su computermagazine (Di martedì 7 giugno 2022) In occasione della2022 di ieri presso l’Park di Cupertino, la multinazionale americana ha svelato il suoproprietarioM2. Cosìanticipato nelle scorse settimane alla fine la Mela ha svelato il suo“mostro”, il cuore della componente hardware dell’azienda con sede in California, destinato a soppiantare il suo predecessore, l’M1.M2, 7/6/2022 – Computermagazine.itricorda Hdblog.it, “il SoC M2 è stato realizzato con un processo produttivo a 5nm di seconda generazione, è formato da 20 miliardi di transistor, ben il 25% in più rispetto adM1, con l’aggiunta di 100Gbps di banda di memoria (50% in più di M1), fino a 24GB di memoria unificata e ...

