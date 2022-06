Viabilità Roma Regione Lazio del 07-06-2022 ore 16 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 7 giugno 2022)DEL 7 GIUGNOORE 16.20 VALERIA VERNINI UN SALUTO E BEN TORVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLAINZIA DAL RACCORODO CODE PER TRAFFIAMO INTENSO IN ESTERNA TRAFIUMICINO E DIRAAMZIONESUD MENTRE IN INTERNA SI STA IN CODA TR AALTEZZA FLAMINIA E ASEGUITR TRA NOMENTANA E A24 PER TRAFFICO INTENSO CODE INTERESSANO LA FLAMINIA E LA SALARIA RISPETTIVAMENTE DA VIA DEI DUE PONTI AL RACCORDO E DA VIA DEI PRATI FISCALI ALL’AEROPORTO DELL’URBE, IN ENTRAMBI I CASI IN USCITA SPOSTIAMOCI A FRASCATI DISAGI PER CHI PERCORRE VIA GREGORIANA, CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA VIA DON BOSCO E ANGELO CELLI NELLE DUE DIREZIONI SEMPRE PER TRAFFICO , INCOLONNAMENTI NELLE DUE DIREZIONI SULLA VIA CASILINA TRA FINOCCHIO E BORGHESIANA E FINOCCHIO SULLA VIA ...