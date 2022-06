Veronica e Matteo giorni dopo la scelta a UeD: ora c’è la “prova” (Di martedì 7 giugno 2022) Veronica Matteo dopo UeD, c’era tanta attesa da parte dei fan e ora la loro curiosità è stata saziata. Tronista e corteggiatore hanno chiuso la stagione 2021/22 del programma di Maria De Filippi. La scelta era praticamente scontata, perché il legame con il corteggiatore veneto è parso molto forte sin dall’inizio, anche se l’altro, Andrea, per un po’ l’ha fatta dubitare. La scorsa settimana, dunque, Veronica è uscita dallo studio mano nella mano. Ma in questi giorni, dopo la fine del dating show, il pubblico ha iniziato a farsi domande. Perché Veronica e Matteo non si sono mostrati insieme dopo la scelta a UeD? Zero post e qualcuno ha iniziato a dubitare che ci fossero già i primi ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 7 giugno 2022)UeD, c’era tanta attesa da parte dei fan e ora la loro curiosità è stata saziata. Tronista e corteggiatore hanno chiuso la stagione 2021/22 del programma di Maria De Filippi. Laera praticamente scontata, perché il legame con il corteggiatore veneto è parso molto forte sin dall’inizio, anche se l’altro, Andrea, per un po’ l’ha fatta dubitare. La scorsa settimana, dunque,è uscita dallo studio mano nella mano. Ma in questila fine del dating show, il pubblico ha iniziato a farsi domande. Perchénon si sono mostrati insiemelaa UeD? Zero post e qualcuno ha iniziato a dubitare che ci fossero già i primi ...

