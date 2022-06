“Va a finire male”. Brutto momento per Massimo Giletti, voce choc sul suo conto dopo la polemica (Di martedì 7 giugno 2022) Per molti uno spettacolo indegno quello di Massimo Giletti in diretta da Mosca a Non è l’Arena. In tanti hanno infatti criticato aspramente il conduttore e giornalista tv per la “pessima” figura in onda su La7. Ma di cosa parliamo esattamente? Chi segue il programma sa bene che non è stata una puntata facile quella del 5 giugno 2022 per Giletti. Come dicevamo, Giletti era in collegamento dalla Russia quando è improvvisamente svenuto. A quel punto, chi ha visto il video sa di cosa parliamo, c’è stato un attimo di panico in studio. La conduttrice per una sera, Myrta Merlino, è completamente andata nel panico e ha lanciato la pubblicità. Poco dopo, molto più tranquilla, è tornata a condurre con in collegamento il suo amico Massimo Giletti in diretta da Mosca, stavolta ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 7 giugno 2022) Per molti uno spettacolo indegno quello diin diretta da Mosca a Non è l’Arena. In tanti hanno infatti criticato aspramente il conduttore e giornalista tv per la “pessima” figura in onda su La7. Ma di cosa parliamo esattamente? Chi segue il programma sa bene che non è stata una puntata facile quella del 5 giugno 2022 per. Come dicevamo,era in collegamento dalla Russia quando è improvvisamente svenuto. A quel punto, chi ha visto il video sa di cosa parliamo, c’è stato un attimo di panico in studio. La conduttrice per una sera, Myrta Merlino, è completamente andata nel panico e ha lanciato la pubblicità. Poco, molto più tranquilla, è tornata a condurre con in collegamento il suo amicoin diretta da Mosca, stavolta ...

