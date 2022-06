Turismo, con Empeeria in Sicilia virtual tour in siti archeologici inaccessibili (Di martedì 7 giugno 2022) (Adnkronos) – Un viaggio virtuale per scoprire un sito archeologico inaccessibile e visualizzarlo com’era in origine. E’ la nuova esperienza proposta da Empeeria, travel agency e digital company che ha fatto dell’incoming in Sicilia il proprio core business. A partire da luglio, nel marketplace delle esperienze creato da questa startup nata nel 2018, infatti, saranno disponibili anche dei veri e propri ‘viaggi phygital’. “Abbiamo iniziato come un tour operator classico, però allo stesso tempo avevamo questa indole digitale. Noi ci definiamo una digital company, seguendo anche quella che è l’evoluzione del Turismo oggi, e da sempre ci siamo resi conto che dovevamo differenziare. Per questo abbiamo iniziato creando un marketplace delle esperienze subito disponibili e abbiamo cominciato a investire ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 7 giugno 2022) (Adnkronos) – Un viaggioe per scoprire un sito archeologico inaccessibile e visualizzarlo com’era in origine. E’ la nuova esperienza proposta da, travel agency e digital company che ha fatto dell’incoming inil proprio core business. A partire da luglio, nel marketplace delle esperienze creato da questa startup nata nel 2018, infatti, saranno disponibili anche dei veri e propri ‘viaggi phygital’. “Abbiamo iniziato come unoperator classico, però allo stesso tempo avevamo questa indole digitale. Noi ci definiamo una digital company, seguendo anche quella che è l’evoluzione deloggi, e da sempre ci siamo resi conto che dovevamo differenziare. Per questo abbiamo iniziato creando un marketplace delle esperienze subito disponibili e abbiamo cominciato a investire ...

