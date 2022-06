(Di martedì 7 giugno 2022). Un bambino di ottoè morto dopo esserela madre gli stava facendo il. Il drammatico incidente è avvenuto poco prima delle 16 in un appartamento di via Costantino Baronio, nel quartiere di Gratosoglio (estrema periferia milanese). Il bimbo ha subito un principio di annegamento durante il, che stava facendo insieme al fratello. Sotto gli occhi della mamma, una cittadina marocchina. È stato portato immediatamente in elisoccorso all’ospedale di Bergamo. Dove purtroppo è morto circa un’ora dopo., un bimbo di 8fa ilPer il piccolo Marewan non c’è stato nulla da fare. È morto lungo il tragitto ...

Advertising

SecolodItalia1 : Tragedia a Milano, un bimbetto di 8 mesi muore annegato mentre fa il bagnetto con il fratellino… - infoitinterno : Milano, morto un bimbo di 8 mesi dopo il bagnetto: la tragedia in casa con la madre - quotidianodirg : #Milano – Tragedia a Milano. Un bambino di otto mesi è morto dopo essere stato trasportato in elisoccorso al repart… - TuttoQuaNews : RT @rep_milano: Bambino di otto mesi muore per aver ingerito acqua durante il bagnetto: la tragedia a Milano - TuttoQuaNews : RT @Affaritaliani: Muore a otto mesi durante il bagnetto Tragedia a Milano, inutili i soccorsi -

Un bambino di otto mesi è morto per aver ingerito dell'acqua durante il bagnetto. E' accaduto nel pomeriggio in un'abitazione di via Costantino Baroni, periferia di. Il bambino è morto dopo essere stato trasportato in elisoccorso al reparto di pediatria dell'ospedale di Bergamo. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Squadra volante e della Squadra ...Un di appena otto mesi è morto dopo aver fatto un bagnetto in casa. Lasi è consumata questo pomeriggio a , all'interno di un'abitazione di via Costantino Baroni. Il piccolo è stato immediatamente trasportato in elisoccorso al reparto di pediatria dell'ospedale ...Il piccolo è morto circa un’ora dopo il suo arrivo in ospedale Un bambino di otto mesi è morto dopo essere stato trasportato in elisoccorso al reparto di pediatria dell’ospedale di Bergamo. Dramma a… ...Tragedia sfiorata a Stezzano, comune in provincia di Bergamo, dove due pullman si sono scontrati: l'incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi, martedì 7 giugno. In totale sono rimaste ferite, ...