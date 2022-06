The Sandbox | Andrea Pirlo entra nel metaverso con un murale

(Di martedì 7 giugno 2022) Ikonia si è alleata con Theper replicare Lafayette Street e il volto del campione del mondo. Nasce il primo luogo di culto virtuale per tutti gli appassionati di calcio The, uno dei principali mondi virtuali di gioco declizzati e sussidiaria di Animoca Brands, ha annunciato la collaborazione con l’incubatore NFT di Kiev Ikonia per portare nelilche celebra l’icona del calcio italiano, situato al numero 188 di Lafayette Street a New York. Ildi 15×6 metri, dipinto dal famoso street artist italiano Jorit, viene venduto come NFT in edizione unica: il pezzo sarà totalmente unico ed esclusivo per il proprietario. Intitolato The Hero NFT, consente all’acquirente la proprietà del vero ...

The Sandbox, uno dei principali mondi virtuali di gioco decentralizzati e sussidiaria di Animoca Brands, ha annunciato la collaborazione con l'incubatore NFT di Kiev Ikonia per portare nel metaverso ... Animoca Brands è profondamente coinvolta nel settore tecnologico e in particolare nel Web3, con un portafoglio di oltre 340 investimenti e diverse società controllate e progetti, tra cui The Sandbox...