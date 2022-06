Tennis | quando torna Roger Federer? Assente a Wimbledon | fissata la data del rientro

Leggi su oasport

(Di martedì 7 giugno 2022) Non lo vedremo purtroppo in campo al prossimo, teatro di molti suoi trionfi (ben otto), maè sempre più vicino al ritorno in campo dopo l'operazione al ginocchio destro. Lo svizzero ha già infatti annunciato da tempo che sarà presente all'ATP di Basilea, torneo in programma dal 24 al 30 ottobre 2022. Prima di quell'appuntamento però, l'ex numero 1 al mondo parteciperà anche alla Laver Cup 2022 (molto probabilmente come compagno di doppio di Rafael Nadal), competizione in programma a Londra dal 23 al 25 settembre. A confermarlo è stato poco tempo fa il suo agente Tony Godsick a 'Standard Sport': "si trova esattamente dove vorrebbe trovarsi in questo momento, ma sfortunatamente serve tempo. Giocherà la Laver Cup e lo Swiss Indoors".