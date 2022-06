Sindaco Vittoria: Auguri Mons. Calì. Buon compleanno (Di martedì 7 giugno 2022) Vittoria – Domani, 8 giugno 2022, Mons. Giuseppe Calì, festeggia 95 anni di vita.«Una vita dedicata alla chiesa e alla città – dichiara il Sindaco Francesco Aiello – A nome mio personale, della Giunta, e della Città tutta, che mi onoro di rappresentare, rinnovo i sentimenti di stima a Mons. Calì, padre spirituale di Vittoria, e gli auguro un felice compleanno e tanti altri da festeggiare insieme a noi».Giuseppe Calì è nato a Vittoria l’otto giugno del 1927, sin da piccolo manifestò subito la volontà di voler frequentare il seminario. Lì completò gli studi e il 29 giugno del 1953, fu ordinato sacerdote da Mons. Ettore Baranzini, arciprete della cattedrale di Siracusa.Il 3 luglio dello stesso anno, ha ... Leggi su quotidianodiragusa (Di martedì 7 giugno 2022)– Domani, 8 giugno 2022,. Giuseppe, festeggia 95 anni di vita.«Una vita dedicata alla chiesa e alla città – dichiara ilFrancesco Aiello – A nome mio personale, della Giunta, e della Città tutta, che mi onoro di rappresentare, rinnovo i sentimenti di stima a, padre spirituale di, e gli auguro un felicee tanti altri da festeggiare insieme a noi».Giuseppeè nato al’otto giugno del 1927, sin da piccolo manifestò subito la volontà di voler frequentare il seminario. Lì completò gli studi e il 29 giugno del 1953, fu ordinato sacerdote da. Ettore Baranzini, arciprete della cattedrale di Siracusa.Il 3 luglio dello stesso anno, ha ...

Pius_XII : RT @marioadinolfi: Anche Il Piccolo di Trieste, quotidiano del gruppo Gedi e quindi certamente non nostro simpatizzante, racconta del “Pala… - St4tlerWaldorf : Sindaco @GaeManfredi e Prof.Cosenza... il manto stradale di via Arcoleo il martedì mattina? Tempo di percorrenza F… - rev_emi : RT @marioadinolfi: Anche Il Piccolo di Trieste, quotidiano del gruppo Gedi e quindi certamente non nostro simpatizzante, racconta del “Pala… - infoitinterno : Amalfi, una vittoria nella vittoria quella della Regata con la diretta di Rai 2 ottenuta dal sindaco Milano - Posit… - positanonews : Amalfi, una vittoria nella vittoria quella della Regata con la diretta di Rai 2 ottenuta dal sindaco Milano tra le… -