Severodonetsk | 800 civili rifugiati nei bunker della fabbrica chimica Azot

(Di martedì 7 giugno 2022) Guerra in Ucraina e solite sofferenze dei: circa 800hanno trovato rifugio neiall'interno, nel Lugansk, dove sono in corso violenti ...

Guerra in Ucraina e solite sofferenze dei civili: circacivili hanno trovato rifugio nei bunker all'interno della fabbrica chimica Azot a, nel Lugansk, dove sono in corso violenti combattimenti tra forze russe e ucraine. Lo ha riferito un ...'Tra questicivili ci sono circa 200 dei 3.000 dipendenti dello stabilimento e circa 600 residenti a', ha aggiunto. Contattata dall'AFP, la presidenza ucraina non ha confermato le ...Lo ha riferito un avvocato che lavora per il gruppo di Dmytro Firtash, proprietario dell'impianto ed alleato dell'ex presidente filo-russo Viktor Yanukovych.Severodonetsk: operazioni locali delle truppe ucraine mentre i russi avanzano. Le truppe ucraine hanno finto di arrendersi a Severodonetsk. Lo ha | Uacrisis.org ...