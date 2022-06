Salario minimo, per la Meloni è solo un pretesto: «Il vero problema sono le paghe troppo basse» (Di martedì 7 giugno 2022) Un botta e risposta via social con il governatore Stefano Bonaccini, una replica a Salvini sui mancati accordi nel centrodestra, una riflessione sul Salario minimo e, infine, un appello ad andare a votare i referendum sulla giustizia. Non si risparmia Giorgia Meloni. Anzi: più s’intensifica la campagna elettorale, più trova energie per condurla in porto nel migliore dei modi. Oggi era a Milano, dove ha visitato il Salone del Mobile. Più che scontata, dunque, la domanda sul Salario minimo, tema giudicato «molto serio» dalla leader di FdI, ma anche «di nicchia». A giudizio della Meloni, infatti, l’emergenza lavoro andrebbe affrontata in misura più complessiva. Diversamente, avverte, «si rischia di far finta di risolvere un problema che in realtà impatta in misura ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 7 giugno 2022) Un botta e risposta via social con il governatore Stefano Bonaccini, una replica a Salvini sui mancati accordi nel centrodestra, una riflessione sule, infine, un appello ad andare a votare i referendum sulla giustizia. Non si risparmia Giorgia. Anzi: più s’intensifica la campagna elettorale, più trova energie per condurla in porto nel migliore dei modi. Oggi era a Milano, dove ha visitato il Salone del Mobile. Più che scontata, dunque, la domanda sul, tema giudicato «molto serio» dalla leader di FdI, ma anche «di nicchia». A giudizio della, infatti, l’emergenza lavoro andrebbe affrontata in misura più complessiva. Diversamente, avverte, «si rischia di far finta di risolvere unche in realtà impatta in misura ...

