Roma, Mourinho: “Empatia con giocatori fondamentale, invecchiando sono più umano” (Di martedì 7 giugno 2022) Giornata da docente per Josè Mourinho. Il tecnico della Roma infatti ha tenuto una lezione di due ore in Portogallo dal titolo “Costruire una vera organizzazione collettiva per una coppa europea”, alla quale hanno preso parte i giornalisti di Tribuna Expresso. Molto interessanti le dichiarazioni riguardanti il rapporto con i propri giocatori: “Tutti cercano la ricetta perfetta, ma è fondamentale l’Empatia con i giocatori – spiega il tecnico giallorosso – Se non c’è Empatia non c’è felicità, soprattutto quando non si hanno giocatori fortissimi. Inutile avere le innovazioni tattiche. Quando si ha un budget limitato, devi adattarti a quello che hai e quindi non puoi mantenere sempre uno stesso schema. “ Piuttosto chiaro il riferimento alla ... Leggi su sportface (Di martedì 7 giugno 2022) Giornata da docente per Josè. Il tecnico dellainfatti ha tenuto una lezione di due ore in Portogallo dal titolo “Costruire una vera organizzazione collettiva per una coppa europea”, alla quale hanno preso parte i giornalisti di Tribuna Expresso. Molto interessanti le dichiarazioni riguardanti il rapporto con i propri: “Tutti cercano la ricetta perfetta, ma èl’con i– spiega il tecnico giallorosso – Se non c’ènon c’è felicità, soprattutto quando non si hannofortissimi. Inutile avere le innovazioni tattiche. Quando si ha un budget limitato, devi adattarti a quello che hai e quindi non puoi mantenere sempre uno stesso schema. “ Piuttosto chiaro il riferimento alla ...

