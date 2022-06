Referendum sulla Giustizia, Stefano Calandra “lancia” la Lega sul territorio di Fiumicino (Di martedì 7 giugno 2022) Fiumicino – Sarà il primo grande evento della Lega organizzato sul territorio di Fiumicino, e non è un caso se ad organizzarlo è il neo nominato vice commissario del partito, Stefano Calandra. Il tema è quello dei Referendum, in particolare quello sulla Giustizia, dove la Lega ha indicato il “sì” come risposta al quesito referendario. “La decadenza automatica di sindaci e amministratori locali condannati in primo grado e la sospensione temporanea dai pubblici uffici – spiega Stefano Calandra, facendo sua la linea del partito – ha creato vuoti di potere che hanno messo in crisi le amministrazioni locali; sotto accusa sono finiti innocenti poi reintegrati al loro posto. Il ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 7 giugno 2022)– Sarà il primo grande evento dellaorganizzato suldi, e non è un caso se ad organizzarlo è il neo nominato vice commissario del partito,. Il tema è quello dei, in particolare quello, dove laha indicato il “sì” come risposta al quesito referendario. “La decadenza automatica di sindaci e amministratori locali condannati in primo grado e la sospensione temporanea dai pubblici uffici – spiega, facendo sua la linea del partito – ha creato vuoti di potere che hanno messo in crisi le amministrazioni locali; sotto accusa sono finiti innocenti poi reintegrati al loro posto. Il ...

