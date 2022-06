(Di martedì 7 giugno 2022) In, il(NUG), che si oppone alla giunta militare cha ha preso il potere dopo un colpo di Stato, ha annunciato di volerre unadi. L’esercito birmano considera il NUG un’organizzazione terrorista.unadi? Continua la repressione da parte dell’esercito birmano contro i

Advertising

Billa42_ : Myanmar: governo ombra crea una propria forza di polizia - SaveMyanmarPeo2 : RT @Lu52603367: Basta pena di morte. La @ItalyMFA protesti col governo del Myanmar! #amnestyinternational - Lu52603367 : Basta pena di morte. La @ItalyMFA protesti col governo del Myanmar! #amnestyinternational -

AsiaNews

Un allarmante aumento dell'uso della pena di morte è stato registrato indove, grazie alla ... Ildi Papua Nuova Guinea ha avviato una consultazione nazionale che nel gennaio 2022 ha ...Con le sue rime hip - hop aveva anch'egli infastidito il precedenteautoritario, ma era riuscito a farsi eleggere al Parlamento nel 2015 durante la transizione delverso la democrazia. MYANMAR Yangon: colloqui tra il Governo di unità nazionale e l'Esercito Arakan In Myanmar, il governo ombra, che si oppone alla giunta militare cha ha preso il potere dopo il golpe, crea una propria forza di polizia.I generali birmani hanno respinto l'appello e dichiarato che procederanno con l'impiccagione. Nonostante le violenze del conflitto civile il Myanmar non eseguiva la pena capitale dagli an ...