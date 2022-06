Miccoli: “Per dodici anni accostato a qualcosa che non sono e non mi appartiene” (Di martedì 7 giugno 2022) Fabrizio Miccoli ha pubblicato un lungo post sul proprio profilo Instagram. Qui l’ex capitano del Palermo prende posizione riguardo le sue vicende giudiziarie, tra cui quella frase sul giudice Giovanni Falcone venuta fuori in seguito ad un’intercettazione. Queste le sue parole: “dodici anni fa ho fatto un grosso errore. Uno di quelli che ti cambiano la vita. Avevo tutto. Ero il capitano del Palermo, facevo il lavoro che avevo sempre sognato di fare fin da bambino e la gente di Palermo mi faceva sentire a casa. Ho sempre preferito il silenzio. Ho letto di tutto ma non ho mai replicato”. “Quando sei un calciatore in Serie A hai tante attenzioni. Tante persone vogliono un pezzo di te. Tanti ti conoscono ma tu non conosci nessuno. Non sai di chi ti puoi fidare. In realtà ho fatto più di un errore. Il primo è stato quello ... Leggi su sportface (Di martedì 7 giugno 2022) Fabrizioha pubblicato un lungo post sul proprio profilo Instagram. Qui l’ex capitano del Palermo prende posizione riguardo le sue vicende giudiziarie, tra cui quella frase sul giudice GiovFalcone venuta fuori in seguito ad un’intercettazione. Queste le sue parole: “fa ho fatto un grosso errore. Uno di quelli che ti cambiano la vita. Avevo tutto. Ero il capitano del Palermo, facevo il lavoro che avevo sempre sognato di fare fin da bambino e la gente di Palermo mi faceva sentire a casa. Ho sempre preferito il silenzio. Ho letto di tutto ma non ho mai replicato”. “Quando sei un calciatore in Serie A hai tante attenzioni. Tante persone vogliono un pezzo di te. Tanti ti conoscono ma tu non conosci nessuno. Non sai di chi ti puoi fidare. In realtà ho fatto più di un errore. Il primo è stato quello ...

