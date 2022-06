Meteo | il caldo ci abbandona per un po’ | attesi venti freschi da Nord

(Di martedì 7 giugno 2022) Tra mercoledì e venerdì tornerà a soffiare il Maestrale nel palermitano e di conseguenza le temperature inizieranno a scendere con la formazione di qualche nuvola. I valori massimi si attesteranno intorno ai 25-28 gradi, ma questa tregua non durerà a lungo: nel prossimo weekend è infatti prevista una nuova ondata dicon temperature che potranno raggiungere nuovamente i 30 gradi. L’analisiDal modello di previsione europeo si può osservare un parziale indebolimento dell’anticiclone africano sulla Sicilia e questo lascerà spazio ad una zona di bassa pressione che influenzerà le condizionirologiche portando correnti più fresche e qualche nube. Entro la seconda parte della settimana le temperature tenderanno a calare in modo diffuso ponendo fine, almeno per il momento, all’eccezionale ondata diche ...

CorriereCitta : Meteo, finisce il caldo afoso: in arrivo temporali e calo delle temperature - ViViCentro : Meteo Castellammare di Stabia: oggi e domani sole e caldo #MeteoCastellammarediStabia(NA) - abruzzoweb : METEO ABRUZZO: STOP A CALDO AFOSO, IN ARRIVO TEMPORALI E CALO TEMPERATURE - meteogiornaleit : Meteo verso metà Giugno dal CALDO parossistico. Di nuovo oltre i 40 gradi - benny_bove : RT @3BMeteo: ?? Previsioni #meteo di questo martedì #7giugno su @radiokisskiss al #pippopeloshow: ancora molto #caldo al Centro-Sud, ma son… -

...fresche e instabili hanno messo fine all'alta pressione che nei giorni scorsi aveva portato...VERONA - 'Su Verona le condizionisono previste in peggioramento nei prossimi giorni con ...Nel corso del prossimo weekend, le ultime emissioni modellistiche, intravedono una nuova rimonta anticiclonica condi nuovo in aumento e clima afoso'.PISA. Attese ancora condizioni ... Meteo: temperature, il caldo record ha le ore contate; vediamo cosa accadrà nei prossimi giorni Vaticano, previsioni meteo per il 7/06/2022. Giornata caratterizzata da soleggiamento diffuso e caldo, temperature comprese tra 17 e 33°C ...FRASCATI (attualità) - Il flusso di correnti fresche atlantiche porteranno del refrigerio con valori termici che torneranno in linea con il periodo ilmamilio.it - contenuto esclusivo L’espansio ...