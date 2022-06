Meno pomodori entro il 2050 a causa delle alte temperature (Di martedì 7 giugno 2022) – Secondo uno studio pubblicato su Nature Food, la produzione mondiale di pomodori destinati alla trasformazione industriale potrebbe calare del 6% a causa dell’aumento delle temperature. A lanciare l’allarme è un gruppo internazionale di ricerca guidato da Domenico Ronga, professore associato di agronomia all’Università di Salerno, e Davide Cammarano, professore ordinario di agronomia alla Aarhus University in Danimarca. Tra le aree più colpite, gli Stati Uniti, primo produttore mondiale, l’Italia, al secondo posto, con i suoi 70mila ettari coltivati e più di sei milioni di prodotto trasformato ogni anno e poi la Cina. “Finora l’impatto del cambiamento climatico in agricoltura è stato valutato prevalentemente su colture cerealicole come riso, grano e mais, e non su colture orticole di elevato interesse come il ... Leggi su romadailynews (Di martedì 7 giugno 2022) – Secondo uno studio pubblicato su Nature Food, la produzione mondiale didestinati alla trasformazione industriale potrebbe calare del 6% adell’aumento. A lanciare l’allarme è un gruppo internazionale di ricerca guidato da Domenico Ronga, professore associato di agronomia all’Università di Salerno, e Davide Cammarano, professore ordinario di agronomia alla Aarhus University in Danimarca. Tra le aree più colpite, gli Stati Uniti, primo produttore mondiale, l’Italia, al secondo posto, con i suoi 70mila ettari coltivati e più di sei milioni di prodotto trasformato ogni anno e poi la Cina. “Finora l’impatto del cambiamento climatico in agricoltura è stato valutato prevalentemente su colture cerealicole come riso, grano e mais, e non su colture orticole di elevato interesse come il ...

