Luigi Strangis | finalmente fuori il videoclip di Tienimi Stanotte

Advertising

WittyTV : Oggi ,3 Giugno, è uscito “Strangis”, il primo EP del vincitore di #Amici21 e insieme alla nostra Giulia siamo andat… - TIM_music : Attraverso generi diversi Luigi Strangis racconta parti di sé nel suo EP d'esordio. Sei pronto a conoscere meglio i… - cercamjancora : RT @_maridl: Luigi Strangis - #TIENIMISTANOTTE (Official Video) ?? - gerbino15 : RT @_maridl: Luigi Strangis - #TIENIMISTANOTTE (Official Video) ?? - S0GNIALCIEL0 : il fottuto video di luigi strangis ommiodio é bellissimo -

... mostrando dapprima delle carte da gioco con le sue iniziali e poi un video nel quale si vede Lorella insieme ad alcuni ex allievi del talent show, ovvero Aisha eper Amici 21 e Rosa ...In particolare la ragazza ha sottolineato come l'inflessibilità della prof sia stata per lei un valore aggiunto: Carola Puddu e, un amore mai sbocciato Carola, nel corso dell'...Che Amadeus sarà ancora una volta il conduttore, nonché direttore artistico, di Sanremo 2023 ormai è risaputo.Ma ieri, in occasione della ...Lamezia Terme – Dopo l'uscita del primo album 'Strangis', è l'ora del videoclip di “Tienimi stanotte” inedito di Luigi Strangis. Per il giovane cantante lametino vincitore di 'Amici 21' è il primo lav ...