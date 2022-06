L' Ora - Inchiostro contro piombo | anticipazioni 1^ puntata 8 giugno 2022

(Di martedì 7 giugno 2022) L'Ora -, la fiction dedicata al giornale palermitano che negli anni '50 sfidò la mafia, prenderà il via mercoledì 8. Nel corso della primaconosceremo il protagonista Antonio Nicastro (interpretato da Claudio Santamaria). Quest'ultimo si trasferirà a Palermo con la moglie Anna per dirigere il giornale L'Ora e tagliarne i costi. Tuttavia, appena metterà piede in città, un sindacalista scomparirà in modo misterioso e ciò lo porterà a sospettare che ci sia qualcosa sotto e comincerà a pubblicare articoli con notizie scomode.«L'Ora -», primaLa prima ...

Da mercoledì 8 giugno va in onda in prima serata su Canale 5 la fiction 'L'contro piombo'. Tgcom24 ne ha parlato con il ...Si chiama L'contro piombo: racconta la storia vera del giornale che osò opporsi alla mafia nella sua stessa terra, che osò fare nomi e cognomi, e scrollarsi di dosso una bomba ...Da mercoledì 8 giugno va in onda in prima serata su Canale 5 la fiction "L'Ora - Inchiostro contro piombo". Tgcom24 ne ha parlato con il protagonista ...La fiction, in cinque serate, è liberamente tratta dal libro 'Niostra Signora della Necessità' di Giuseppe Sottile ...