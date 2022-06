Liverpool | dall’Inghilterra | Salah saluterà nel 2023 per approdare al Barcellona

(Di martedì 7 giugno 2022) Mohamedpotrebbealin futuro. Questa l’indiscrezione del Mirror, che spiega come il club blaugrana sia in attesa di ingaggiare l’attaccante.si svincolerà dala parametro zero nell’estatee a quel punto potrebbe volare in Spagna. Secondo quanto riportato dal giornale,avrebbe rifiutato la chiamata del Barca e cambiato i propri piani all’ultimo, ma sembra solo una questione di tempo. In Inghilterra infatti sono ormai certi che l’ex di Fiorentina e Roma, dopo aver giocato un’altra stagione con i Reds, vestirà la maglia del. SportFace.

