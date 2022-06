LIVE Adriatica Ionica Race 2022, tappa di oggi in DIRETTA: la fuga si sfalda a 60 km dal traguardo. Gruppo a meno di tre minuti (Di martedì 7 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 14.10 meno di 60 km al traguardo. 14.07 Il Gruppo accorcia: ora è a 2’24”. 14.04 Il Gruppo prova a recuperare: nel plotone ci sono circa 30-35 corridori. 14.00 Tra i fuggitivi, visto che la strada comincia a risalire, qualcuno potrebbe perdere contatto. 13.56 Si va verso Recanati. 13.53 Una settantina di chilometri a Marcelli. 13.50 Il vantaggio dei 21 fuggitivi scende a poco più di 3?. 13.47 Poco più di 65 km al traguardo! 13.44 Diego Pablo Sevilla (Eolo Kometa) sembra essersi staccato dal Gruppo dei 22 fuggitivi. 13.40 In classifica generale, tra i fuggitivi, il più “pericoloso” per il leader Zana è Luca Chirico, che si trova a 07’00” da lui. 13.36 Ci sono ancora 1074 metri da affrontare. 13.32 Sin qui i corridori hanno messo da ... Leggi su oasport (Di martedì 7 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.10di 60 km al. 14.07 Ilaccorcia: ora è a 2’24”. 14.04 Ilprova a recuperare: nel plotone ci sono circa 30-35 corridori. 14.00 Tra i fuggitivi, visto che la strada comincia a risalire, qualcuno potrebbe perdere contatto. 13.56 Si va verso Recanati. 13.53 Una settantina di chilometri a Marcelli. 13.50 Il vantaggio dei 21 fuggitivi scende a poco più di 3?. 13.47 Poco più di 65 km al! 13.44 Diego Pablo Sevilla (Eolo Kometa) sembra essersi staccato daldei 22 fuggitivi. 13.40 In classifica generale, tra i fuggitivi, il più “pericoloso” per il leader Zana è Luca Chirico, che si trova a 07’00” da lui. 13.36 Ci sono ancora 1074 metri da affrontare. 13.32 Sin qui i corridori hanno messo da ...

