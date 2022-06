L’ironia che manca alla Gauche Caviar. Ricette di narcisismo. Parola di Abbate (Di martedì 7 giugno 2022) L’hanno composto così, quasi per caso. O meglio nell’attesa di aprire un chiringuito ad Hammamet. La genesi di “Gauche Caviar. Come salvare il socialismo con L’ironia” (edito da Baldini+Castoldi) è lontana. E in qualche modo ha origini emiliane. Fu allora che, a un congresso di giovani socialisti, i due autori di questo spassoso e raffinato pamphlet – Bobo Craxi e Fulvio Abbate – si incontrarono sul serio e instaurarono un rapporto epistolare destinato ad approdare, anni dopo, nelle librerie. “Gauche Caviar afferma un’attitudine fortemente individualistica presente in me: ossia rispondere solo a me stesso – spiega Abbate – . Sono uno stronzo da solo, non per conto terzi”. Per Bobo, invece “è una ritrovata ironia dopo tutte le traversie della Caduta”. Lo scrittore ... Leggi su formiche (Di martedì 7 giugno 2022) L’hanno composto così, quasi per caso. O meglio nell’attesa di aprire un chiringuito ad Hammamet. La genesi di “. Come salvare il socialismo con” (edito da Baldini+Castoldi) è lontana. E in qualche modo ha origini emiliane. Fu allora che, a un congresso di giovani socialisti, i due autori di questo spassoso e raffinato pamphlet – Bobo Craxi e Fulvio– si incontrarono sul serio e instaurarono un rapporto epistolare destinato ad approdare, anni dopo, nelle librerie. “afferma un’attitudine fortemente individualistica presente in me: ossia rispondere solo a me stesso – spiega– . Sono uno stronzo da solo, non per conto terzi”. Per Bobo, invece “è una ritrovata ironia dopo tutte le traversie della Caduta”. Lo scrittore ...

