"Isola dei famosi", la rivelazione è agghiacciante: la naufraga non tornerà più in studio (Di martedì 7 giugno 2022) Guendalina Tavassi non metterà più piede nello studio de 'L'Isola dei famosi'. Il motivo? Ha lasciato tutti assolutamente senza parole In questo periodo estivo dove restare davanti alla televisione non è più una priorità per tantissime persone, ci sono programmi che ancora tengono botta. La stagione televisiva si è ormai già avviata verso la sua fase finale, e molti format hanno ormai già chiuso i battenti. Conduttori che salutano i loro affezionatissimi telespettatori, dandosi cosi appuntamento per settembre. Per la maggior parte dei programmi è cosi, ma non ancora per tutti. Ci sono alcuni format che, come detto, tengono ancora duro in termini di ascolta. Guendalina Tavassi (web source)E cosi 'L'Isola dei famosi' ancora oggi sta facendo registrare dei numeri assolutamente ...

