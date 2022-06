Inter, porte girevoli: colpo in Serie A e cessione decisa (Di martedì 7 giugno 2022) Il laterale destro è valutato 8 milioni di euro, ma, come riporta la 'Gazzetta dello Sport', la valutazione potrebbe essere abbassata dall'inserimento del giovane Casadei come parziale contropartita. ... Leggi su calciomercato (Di martedì 7 giugno 2022) Il laterale destro è valutato 8 milioni di euro, ma, come riporta la 'Gazzetta dello Sport', la valutazione potrebbe essere abbassata dall'inserimento del giovane Casadei come parziale contropartita. ...

Advertising

coraline222222 : RT @fcin1908it: Lukaku apre le porte del suo salotto. Tanti interisti: “Torna a Milano” - fcin1908it : Lukaku apre le porte del suo salotto. Tanti interisti: “Torna a Milano” - Milanosportiva : Come seguire Inter-Dinamo Kiev in diretta streaming web tv gratis. La gara è in programma oggi 14 agosto alle 18:30… - sportli26181512 : Ag. Radu: 'Piace in Francia e in Italia fra le neopromosse. Obiettivo? Prestito, per tornare all'Inter fra due anni… - Filippo_LaScala : @AFGiudice @peppe_pellone @NoMoreLimone I debiti dell’Inter non sono solo quelli di InterMedia. Molti di più sono n… -