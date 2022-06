Il piccolo Giuseppe caduto in piscina è morto, i suoi organi salvano altre vite (Di martedì 7 giugno 2022) Arriva la brutta notizia. Il piccolo Giuseppe Corradengo di 7 anni è stato dichiarato morto. È il bambino che nei giorni scorsi è caduto in piscina a Villagrazia di Carini mentre si trovava in casa con la sorellina e la nonna. Così si spegne ogni speranza. Dopo il periodo di osservazione all’Ismett i medici hanno dichiarato la morte cerebrale. Il bimbo forse colto da malore è rimasto per diversi minuti a faccia in giù mentre stava giocando in piscina. Non avrebbe respirato per diversi minuti. Il bambino era stato soccorso dai sanitari del 118 e portato prima all’ospedale Villa Sofia dove è stato rianimato. Poi è stato trasferito all’Ismett. Qui, onostante tutti i tentativi dei medici, il bimbo non ce l’ha fatta. Nel momento di dolore la famiglia ha deciso per l’estremo gesto d’amore ... Leggi su sicilia.news (Di martedì 7 giugno 2022) Arriva la brutta notizia. IlCorradengo di 7 anni è stato dichiarato. È il bambino che nei giorni scorsi èina Villagrazia di Carini mentre si trovava in casa con la sorellina e la nonna. Così si spegne ogni speranza. Dopo il periodo di osservazione all’Ismett i medici hanno dichiarato la morte cerebrale. Il bimbo forse colto da malore è rimasto per diversi minuti a faccia in giù mentre stava giocando in. Non avrebbe respirato per diversi minuti. Il bambino era stato soccorso dai sanitari del 118 e portato prima all’ospedale Villa Sofia dove è stato rianimato. Poi è stato trasferito all’Ismett. Qui, onostante tutti i tentativi dei medici, il bimbo non ce l’ha fatta. Nel momento di dolore la famiglia ha deciso per l’estremo gesto d’amore ...

francobus100 : Morto il bimbo di 7 anni annegato in piscina mentre era in casa con la nonna: donati gli organi del piccolo Giusepp… - MariaGraziaVac9 : Famiglia (da notare come Giuseppe sia più piccolo Maria... e solo in quel caso mi sa) - Massxmo : RT @11Giuliano: Tragedia: Villagrazia di Carini, malore in piscina per un bimbo di 7 anni: al via le procedure per dichiarare la morte cere… - franca705 : RT @fanpage: È stato dichiarato morto il piccolo Giuseppe, il bimbo di 7 anni caduto in piscina a Villagrazia di Carini, nel Palermitano. G… - ZitelleArturo : RT @Sandro_Russo74: È stato dichiarato morto il piccolo Giuseppe Corradengo di 7 anni che nei giorni scorsi è caduto in piscina a Villagraz… -