Il funerale del piccolo Bryan Puccio annegato in mare: "Un Angelo che prega per noi" (Di martedì 7 giugno 2022) Momenti di dolore e commozione all'interno della chiesa di Santa Maria la Nova, alla Vucciaria di Palermo, per il funerale del piccolo Bryan Puccio. Il bambino di soli 4 anni è morto il 2 giugno scorso nelle acque di Termini Imerese, una tragedia su cui sta ancora indagando la procura. Dopo l'esecuzione dell'autopsia e il libera dei magistrati, è stato possibile celebrare il funerale del piccolo in una chiesa gremita di persone che si sono volute stringere attorno alla famiglia colpita da un così grande e improvviso dolore. Tanti palloncini bianchi e applausi per Bryan All'uscita della chiesa tanti palloncini bianchi applausi e musica di sottofondo hanno accompagnato il feretro del piccolo Bryan verso il cimitero. Un ultimo saluto per ...

