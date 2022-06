Idee green per l’alimentare, al via iscrizioni a Good Food Makers (Di martedì 7 giugno 2022) (Adnkronos) – Dall’8 giugno al 22 luglio sono aperte le candidature a Good Food Makers, acceleratore globale per startup Ag-tech e Food-tech che con le loro Idee plasmeranno il futuro, più sostenibile, dell’alimentare. Barilla rinnova e rafforza così il suo impegno per l’innovazione nel Food. Le Idee innovative ricercate per l’edizione 2022 vertono su quattro ambiti: AgroTech, soluzioni innovative per migliorare le pratiche agronomiche e la gestione della qualità e della sicurezza alimentare (per esempio, robotica, droni, sistemi di monitoraggio, intelligenza digitale, analisi dei dati Ai, ecc…); Prodotto e servizio, soluzioni per ‘premiumizzare’ l’esperienza del delivery di pasta box; Produzione sostenibile, utilizzo di sistemi di Intelligenza ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 7 giugno 2022) (Adnkronos) – Dall’8 giugno al 22 luglio sono aperte le candidature a, acceleratore globale per startup Ag-tech e-tech che con le loroplasmeranno il futuro, più sostenibile, del. Barilla rinnova e rafforza così il suo impegno per l’innovazione nel. Leinnovative ricercate per l’edizione 2022 vertono su quattro ambiti: AgroTech, soluzioni innovative per migliorare le pratiche agronomiche e la gestione della qualità e della sicurezza alimentare (per esempio, robotica, droni, sistemi di monitoraggio, intelligenza digitale, analisi dei dati Ai, ecc…); Prodotto e servizio, soluzioni per ‘premiumizzare’ l’esperienza del delivery di pasta box; Produzione sostenibile, utilizzo di sistemi di Intelligenza ...

Advertising

JBubansky : @spighissimo L’Area Draghi è quella del vuoto di idee, dove conta far soldi e non progetti d’avvenire, dove si spol… - pgei : Idee per una #cucina moderna originale e di stile - Green__Planner : Cucine moderne: idee per un ambiente originale e di stile - La cucina è uno degli ambienti più importanti in una ca… - greenbluegedi : Carlo Ratti @crassociati: 'dobbiamo staccarci dalle best practice, sono modelli datati. Bloccano le nuove idee e il… - comieco : ?? Futuro, #innovazione e #riciclo made in sud: Comieco presenzierà a 3 eventi del @green_symposium 2022 per condiv… -