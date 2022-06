Gnonto al centro del mercato: anche il Bologna sulle sue tracce (Di martedì 7 giugno 2022) anche il Bologna interessato all’acquisto di Willy Gnonto, che potrebbe essere il giusto tassello per l’attacco rossoblù Come svelato dal Corriere dello Sport, anche il Bologna si è iscritto alla corsa per Willy Gnonto, giovane attaccante che ha da poco fatto il suo esordio in Nazionale maggiore. I rossoblù sono pronti a sfidare, oltre al Sassuolo, anche Hoffenheim, Ajax e PSV per il giocatore valutato 7 milioni di euro dallo Zurigo. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 7 giugno 2022)ilinteressato all’acquisto di Willy, che potrebbe essere il giusto tassello per l’attacco rossoblù Come svelato dal Corriere dello Sport,ilsi è iscritto alla corsa per Willy, giovane attaccante che ha da poco fatto il suo esordio in Nazionale maggiore. I rossoblù sono pronti a sfidare, oltre al Sassuolo,Hoffenheim, Ajax e PSV per il giocatore valutato 7 milioni di euro dallo Zurigo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

