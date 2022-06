(Di martedì 7 giugno 2022) Laci prova per, c’è l’offerta all’Arsenal: inche va in scadenza Lanon mollae presenta un’offerta da 7/8 milioni all’Arsenal, ovvero la metà della cifra richiesta dai Gunners. Si attende la risposta degli inglesi. Ina centrocampo per la Violadell’Hoffeneim, che andrà in scadenza a giugno. Lo riporta Gianluca Di Marzio a Sky Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Fiorentina, vicino l'ultimatum per Torreira: ultime ore per ricucire lo strappo

Fiorentina, ultimatum per Torreira: in alternativa piace Grillitsch Sono giorni di fuoco in casa Fiorentina che, oltre al dover pianificare il mercato estivo, si trova a dover fare chiarezza a riguardo del futuro di Vincenzo Italiano: l'ex tecnico dello Spezia, dopo u ...