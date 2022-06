Cristiano Ronaldo e Georgina, festa di compleanno con il cartonato di CR7. Cos’è successo (Di martedì 7 giugno 2022) Nella famiglia di Cristiano Ronaldo torna il sereno. Dopo la perdita di un figlio, finalmente per Georgina Rodriguez è giunto di il momento di festeggiare, nonostante il marito sia impegnato con la sua Nazionale. Il Portogallo ha giocato contro la Svizzera e il fenomeno portoghese ha messo a segno un’altra doppietta, che sicuramente avrà dedicato ai figli Mateo ed Eva, gemelli, che hanno festeggiato i loro primi 5 anni di vita. Il calciatore, assente giustificato in famiglia, è stato sapientemente sostituito dalla modella con un cartonato con il numero 7 per il party in salotto. Cr7 vince in campo e i figli gioiscono e festeggiano. «Felici 5 anni agli amori della mia vita. La mamma non potrebbe essere più orgogliosa di voi e degli esseri meravigliosi che state diventando. Vi amo con tutto il cuore» scrive ... Leggi su newscronaca.myblog (Di martedì 7 giugno 2022) Nella famiglia ditorna il sereno. Dopo la perdita di un figlio, finalmente perRodriguez è giunto di il momento di festeggiare, nonostante il marito sia impegnato con la sua Nazionale. Il Portogallo ha giocato contro la Svizzera e il fenomeno portoghese ha messo a segno un’altra doppietta, che sicuramente avrà dedicato ai figli Mateo ed Eva, gemelli, che hanno festeggiato i loro primi 5 anni di vita. Il calciatore, assente giustificato in famiglia, è stato sapientemente sostituito dalla modella con uncon il numero 7 per il party in salotto. Cr7 vince in campo e i figli gioiscono e festeggiano. «Felici 5 anni agli amori della mia vita. La mamma non potrebbe essere più orgogliosa di voi e degli esseri meravigliosi che state diventando. Vi amo con tutto il cuore» scrive ...

