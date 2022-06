Credimi: come la blockchain può essere utile alle PMI italiane (Di martedì 7 giugno 2022) La blockchain al servizio delle PMI italiane, dall’accesso al credito al tracciamento dei prodotti, è in arrivo una rivoluzione, scopriamolo insieme in questo articolo La tecnologia al servizio delle imprese non è uno slogan vuoto, ma un vero acceleratore dello sviluppo e dell’innovazione. In moltissimi ambiti, dalla protezione della produzione industriale alla semplificazione dell’accesso al credito. Diverse imprese ne hanno preso atto consapevoli che le spese in tecnologia non siano un costo, ma un investimento altamente redditizio. Basti pensare alla filiera del Made in Italy: secondo un report dell’Ocse, la contraffazione dei prodotti marchiati dallo stivale costa al Sistema Paese 25 miliardi di euro l’anno, quanto una legge di bilancio, ma anche più semplicemente quanto il valore del 3,2% delle vendite totali dell’economia italiana. Non è un ... Leggi su tuttotek (Di martedì 7 giugno 2022) Laal servizio delle PMI, dall’accesso al credito al tracciamento dei prodotti, è in arrivo una rivoluzione, scopriamolo insieme in questo articolo La tecnologia al servizio delle imprese non è uno slogan vuoto, ma un vero acceleratore dello sviluppo e dell’innovazione. In moltissimi ambiti, dalla protezione della produzione industriale alla semplificazione dell’accesso al credito. Diverse imprese ne hanno preso atto consapevoli che le spese in tecnologia non siano un costo, ma un investimento altamente redditizio. Basti pensare alla filiera del Made in Italy: secondo un report dell’Ocse, la contraffazione dei prodotti marchiati dallo stivale costa al Sistema Paese 25 miliardi di euro l’anno, quanto una legge di bilancio, ma anche più semplicemente quanto il valore del 3,2% delle vendite totali dell’economia italiana. Non è un ...

