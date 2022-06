Charlene e Alberto di Monaco sono separati? L’indiscrezione fa tremare il Palazzo

Leggi su chenews

(Di martedì 7 giugno 2022)disarebbero. È questa la notizia che è emersa negli ultimi mesi e che sta risaltando. Nonostante il ritorno della principessa al: ecco come stanno le cose e che cosa sta succedendo. La principessa ha recentemente fatto notizia per i suoi problemi di salute che hanno messo in apprensione i sudditi monegaschi. L’ex nuotatrice è stata ricoverata in una struttura di sanitaria in Svizzera dopo essere tornata a. Ma in precedenza era stata bloccata in Sudafrica per diversi mesi a causa di un’infezione alle vie respiratorie. fonte foto: AnsaDopo questo lungo periodo, il popolo ha assistito al ritorno della principessa anel mese di marzo, dove ha presenziato agli eventi pasquali apparendo insieme alla ...