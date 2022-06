Centro per l’intelligenza artificiale: Lo Russo e Cirio in missione a Roma (Di martedì 7 giugno 2022) Il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, e il presidente della Regione, Alberto Cirio, incontreranno il ministro dell’Economia e Finanze, Daniele Franco, con l’obiettivo di sbloccare la nomina del Comitato necessario per avviare la nascita e le attività del Centro, che ha una declinazione sui settori automotive e aerospazio. Il Comitato, previsto dal decreto legge del 25 maggio 2021, poi convertito in legge nel mese di luglio, avrebbe dovuto essere nominato dal Mef entro 60 giorni dalla conversione in legge, quindi a inizio settembre. Secondo quanto previsto dalla legge approvata lo scorso anno, la dotazione finanziaria è di 20 milioni di euro l’anno. L'articolo proviene da Nuova Società. Leggi su nuovasocieta (Di martedì 7 giugno 2022) Il sindaco di Torino, Stefano Lo, e il presidente della Regione, Alberto, incontreranno il ministro dell’Economia e Finanze, Daniele Franco, con l’obiettivo di sbloccare la nomina del Comitato necessario per avviare la nascita e le attività del, che ha una declinazione sui settori automotive e aerospazio. Il Comitato, previsto dal decreto legge del 25 maggio 2021, poi convertito in legge nel mese di luglio, avrebbe dovuto essere nominato dal Mef entro 60 giorni dalla conversione in legge, quindi a inizio settembre. Secondo quanto previsto dalla legge approvata lo scorso anno, la dotazione finanziaria è di 20 milioni di euro l’anno. L'articolo proviene da Nuova Società.

Advertising

matteorenzi : L’area Draghi in Italia è uno spazio che esiste. Non dargli una casa e un tetto per egocentrismo personale è folle.… - msKOSTNER : Orgogliosa di essere la madrina di “MOMO Run” questo sabato 11 giugno. Una corsa/camminata solidale nel centro stor… - UNI_FIRENZE : Torna in presenza #ScienzEstate, manifestazione divulgativa per grandi e piccoli curiosi a cura del centro di servi… - madrockworld : RT @OizaQueensday: Ripeto: agli studenti nigeriani, pakistani, sudanesi che magari si trovano in qualche centro per richiedenti asilo, vien… - giammari59 : RT @AlekosPrete: Una svastica e il saluto nazista sul muro della sede dell’ente di formazione Aslam di Samarate, che ospita anche il centro… -