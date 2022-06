Castel Volturno: gestore di un lido salva due bambini in mare e poi muore per un malore (Di martedì 7 giugno 2022) Ha salvato due bimbi che rischiavano di annegare ed è poi deceduto a riva per un malore. E’ morto così a Castel Volturno (Caserta) Rahhal Amarri, un 42enne di origine marocchina, da quasi vent’anni nel comune del litorale casertano, dove gestiva il lido dove è avvenuta la tragedia. Sul posto la Guardia Costiera e il pm di turno della Procura di S. Maria Capua Vetere. Dai primi accertamenti effettuati, emerge che il 42enne, quando ha visto alcuni bambini in difficoltà tra le onde, si è tuffato e con l’aiuto di un secondo soccorritore li ha riportati a riva, ma quando è arrivato sul bagnasciuga non è stato possibile rianimarlo. Amarri gestiva da tempo il lido dei Gabbiani come rappresentante legale di una società che ne stava per acquisire il ramo d’azienda. Un fratello ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 7 giugno 2022) Hato due bimbi che rischiavano di annegare ed è poi deceduto a riva per un. E’ morto così a(Caserta) Rahhal Amarri, un 42enne di origine marocchina, da quasi vent’anni nel comune del litorale casertano, dove gestiva ildove è avvenuta la tragedia. Sul posto la Guardia Costiera e il pm di turno della Procura di S. Maria Capua Vetere. Dai primi accertamenti effettuati, emerge che il 42enne, quando ha visto alcuniin difficoltà tra le onde, si è tuffato e con l’aiuto di un secondo soccorritore li ha riportati a riva, ma quando è arrivato sul bagnasciuga non è stato possibile rianimarlo. Amarri gestiva da tempo ildei Gabbiani come rappresentante legale di una società che ne stava per acquisire il ramo d’azienda. Un fratello ...

