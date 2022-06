Cartabianca | ospiti stasera | 7 giugno 2022

(Di martedì 7 giugno 2022) Nuova puntata di, il programma di attualità di Rai3 condotto da Bianca Berlinguer., 7, si tornerà a parlare di politica, di attualità e di economia. In puntata ancora una volta gli ultimi aggiornamenti sul conflitto tra Russia e Ucraina e sulle ripercussioni economiche che sta avendo nel nostro paese e nel resto del mondo. Non mancherà il tema Covid-19.di oggi, 7Molti glidella puntata del programma, sia del mondo politico, che del giornalismo e dello spettacolo, che discuteranno con la Berlinguer: Michele Santoro, giornalista; Marco Minniti, Presidente Fondazione Med-Or; Alessandro Orsini, prof. Sociologia del terrorismo internazionale; Andrea Scanzi, il Fatto Quotidiano; Francesco ...

Michele Santoro tornerà in Rai dopo quattro anni di assenza, e lo farà per esprimere solidarietà a Bianca Berlinguer , sotto attacco da quandoè diventato 'porto sicuro' di esperti dalle verità 'alternative' e 'complesse'. Massimo esponente di questo filone è Alessandro Orsini , che ormai è di casa negli studi di Rai3: di sicuro ...torna questa sera alle 21.20 su Rai 3. Il programma condotto da Bianca Berlinguer, ... Tanti glidi serata, la lista è ancora in fase di aggiornamento.Ma la distanza della segreteria del Nazareno è esplosa sul caso Berlinguer: il cannoneggiamento da sinistra di #CartaBianca sugli ospiti filoputiniani (e sui tanti in quota M5S) per indurre Fuortes a ...